Zaradi obilnih padavin vodnatost rek povečini že velika

Ljubljana, 19. maja - Po podatkih Arsa je oblačno in deževno po vsej državi, nad okoli 1300 metri tudi sneži. Pretoki rek po Sloveniji so se zjutraj začeli ponovno povečevati, pri čemer je vodnatost rek povečini že velika. Ljubljanica se na Barju razliva na območjih vsakoletnih poplav. Razlivanja rek bodo verjetna tudi na Vipavskem, Notranjskem in Dolenjskem.

Danes se bodo poplavljene površine ob Ljubljanici še počasi povečevale. Razlivanja rek bodo verjetna tudi na Vipavskem, Notranjskem in Dolenjskem, kjer je predhodna vodnatost rek največja. Manjša razlivanja rek pa so možna tudi drugod v osrednji in vzhodni Sloveniji, predvsem v porečjih Sotle in Dravinje. Reka Krka bo v spodnjem toku počasi naraščala še v četrtek zjutraj in se razlivala na običajnih izpostavljenih območjih. Prav tako bodo v četrtek še naraščale kraške reke in Sava v spodnjem toku, v večjem delu države pa se bo vodnatost rek v četrtek in petek zmanjševala.

Dež bo popoldne večinoma ponehal, od zahoda se bo začelo jasniti, nastale bodo še krajevne plohe, na zahodu lahko tudi kakšna nevihta. Dopoldne bo na Primorskem še pihala šibka do zmerna burja, ponekod v notranjosti severni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 14, na Primorskem do 17 stopinj, navaja Agencija RS za okolje (Arso).

Zjutraj ima večina rek med 8 in 12 stopinj Celzija, morje ob slovenski obali pa okoli 18 stopinj.