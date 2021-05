Umrl igralec iz filma Beethoven Charles Grodin

New York, 19. maja - V starosti 86 let je umrl igralec Charles Grodin. Največji sloves mu je prinesla vloga očeta v družinski komediji Beethoven Briana Levanta, zaigral pa je še v drugih hollywoodskih filmih, kot so priredba King Konga iz leta 1976 v režiji Johna Guillermina, Polnočni skok Martina Bresta ter Nebesa lahko počakajo Warrena Beattyja in Bucka Henryja.