Nevarnosti sproščanja plina na Bledu ni več

Bled, 19. maja - Nevarnosti sproščanja plina v Gregorčičevi ulici na Bledu, kjer so zaradi poškodbe plinovoda nekaj pred 9. uro evakuirali prebivalce, ni več. Evakuirali so 45 ljudi iz 20 objektov, ki se sedaj že vračajo na svoje domove, kjer naj prezračijo prostore. V dogodku ni bil nihče poškodovan, pa tudi škoda na objektih ni nastala, so sporočili s policije.