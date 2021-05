Maraton Franja bo letos v načrtovanem junijskem terminu

Ljubljana, 19. maja - Slovenski rekreativni in amaterski kolesarji se bodo letos lahko pomerili na največji rekreativni kolesarski prireditvi pri nas. Za izvedbo jubilejnega 40. maratona Franja ni nikakršnih zadržkov več. Kolesarski maraton bo v načrtovanem terminu, v soboto in nedeljo, 12. in 13. junija.