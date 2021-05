Obmorski park pri Žusterni dobiva končno podobo

Koper, 19. maja - Območje med ustjem Badaševice in Žusterno, na katerem koprska občina ureja nov obmorski urbani park, že dobiva končno podobo. Do zdaj so v celoti uredili skalomet, postavili velike betonske plošče ter na dveh mestih uredili prodnat dostop do morja. Po koncu poletne sezone sledijo še zaključna dela in ureditev dodatnega dostopa do morja.