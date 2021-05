Cene nafte nadaljujejo padanje

Singapur, 19. maja - Cene nafte, ki so se v torek zvečer znižale za približno dolar in pol, danes nadaljujejo negativna gibanja. Navzdol jih potiskajo novice, da naj bi na pogajanjih z Iranom o oživitvi jedrskega sporazuma z ZDA prišlo do napredka. V primeru uspeha bi lahko Iran na mednarodnih trgih spet ponudil več nafte, ugibajo poznavalci.