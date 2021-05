Celjska srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko z ustvarjalnim ateljejem

Celje, 22. maja - Na celjski srednji šoli za storitvene dejavnosti in logistiko so ta teden namenu predali sodoben modni atelje. Investicija v okoli 40 kvadratnih metrov velik prizidek k šoli s stekleno steno in opremo je vredna okoli 60.000 evrov. Uporabljali ga bodo predvsem dijaki programov vizažist, frizer in ustvarjalec modnih oblačil.