Velike izgube na borzah v Aziji

New York/Tokio, 19. maja - Tečaji delnic na borzah v Aziji so danes sledili torkovim negativnim gibanjem na Wall Streetu in se občutno znižali. V Tokiu se je indeks Nikkei znižal za več kot odstotek in tako izgubil večji del pribitka, ki ga je ustvaril v torek. V Sydneyju so se delnice v povprečju pocenile celo za skoraj dva odstotka.