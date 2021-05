Iz Indije poročajo o novemu rekordnem številu smrti zaradi covida-19

New Delhi, 19. maja - Indija je danes zabeležila nov rekord smrti zaradi covida-19, saj je v zadnjem dnevu umrlo 4529 covidnih bolnikov. Hkrati so potrdili več kot 267.000 novih okužb z novim koronavirusom, skupno doslej 25,5 milijona okužb. Po številu smrti in okužbah je Indija na drugem mestu, takoj za ZDA, poroča francoska tiskovna agencija AFP.