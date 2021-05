Branilci Stanleyjevega pokala končnico začeli z dvema zmagama

Las Vegas, 19. maja - Hokejisti Tampa Bay Lightning so si v prvem krogu končnice NHL proti Florida Panthers v boju na štiri zmage v centralni skupini priigrali prednost 2:0, potem ko so drugo tekmo v gosteh dobili s 3:1. Izkazal se je vratar Andrej Vasilevskij, ki je zaustavil 32 strelov, Steven Stamkos in Ondrej Palat pa sta oba zadela že v uvodni tretjini.