V bojih za končnico do zmag Charlotte in Boston

Los Angeles, 19. maja - V severnoameriški košarkarski ligi NBA so se začeli boji dodatnih kvalifikacij za letošnjo končnico med ekipami, ki se niso neposredno uvrstile v odločilni del sezone. Košarkarji Charlotte Hornets so s 144:117 premagali zasedbo Indiana Pacers, Boston Celtics pa so s 118:100 ugnali Washington Wizards.