Brez rezultata tudi četrta izredna seja VS ZN o nasilju na Bližnjem vzhodu

New York, 19. maja - Tudi četrta izredna seja Varnostnega sveta Združenih narodov o nasilju na Bližnjem vzhodu se je v torek končala brez rezultata. ZDA še naprej nasprotujejo izjavi, ki bi pozvala k prekinitvi nasilja med Izraelci in Palestinci, ki je od 10. maja zahteval že več kot 200 življenj in več tisoč ranjenih.