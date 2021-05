Newyorške borze trgovanje zaključile s padci

New York, 18. maja - Tečaji delnic na newyorških borzah so trgovanje sklenili v rdečem. Izgube so se proti koncu povečevale predvsem zaradi pritiska inflacije, na previdnost vlagateljev so vplivali tudi šibki podatki z nepremičninskega trga. K pozitivnemu zaključku niso prispevali niti dobri poslovni rezultati nekaterih trgovinskih podjetij, poročajo borzni analitiki.