Torino do obstanka, Benevento izpadel v drugo ligo

Ljubljana, 18. maja - V zaostali tekmi 25. kroga italijanskega nogometnega prvenstva sta se Lazio in Torino razšla z 0:0. Torinčani so si s tem zagotovili obstanek v ligi, jasno pa je, da se bo Crotoneju in Parmi Jasmina Kurtića v prihodnji sezoni v drugi ligi pridružil Benevento, ki zdaj na 18. mestu za Torinom zaostaja za neulovljive štiri točke.