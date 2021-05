Koper, 18. maja - Jana Krebelj v komentarju Obsojeni na kaprice piše o tem, da se koalicijske in opozicijske stranke trenutno vrtijo okoli zelo verjetno neuspešnih ustavne obtožbe premierja in razrešitve predsednika DZ, čeprav da sta temi brezpredmetni in na usodo države ne vplivata.