Večer o dvigovanju pokojnin (19. 5.)

Maribor, 18. maja - Tanja Fajnik Milakovič v komentarju Obljube piše o tem, da je bilo v zadnjih tednih zopet veliko govora o pokojninah. Slednje so se v zadnjem letu zvišale kar trikrat, poslanci stranke DeSUS pa so v želji po izboljšanju javnomnenjske podpore nedavno predlagali še eno povišnico in s tem prehiteli tudi SAB.