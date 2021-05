Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (18. 5.)

Ljubljana, 18. maja - Tuje tiskovne agencije so poročale o odpovedi razstave v Bruslju med slovenskim predsedovanjem EU in o tvitu premierja Janeza Janše, v katerem je najavil zmago nad epidemijo do poletja. Poročale so tudi o napovedanem samotestiranju dijakov v ponedeljek in podjetju Eti Izlake, ki delavcem ob cepljenju proti covidu-19 ponuja denarno nagrado.