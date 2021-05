Matija Ferlin z novo predstavo Sad Sam Matthäus na turnejo po Evropi

Pulj, 19. maja - Koreograf, režiser in performer Matija Ferlin je na povabilo festivala Dunajski slavnostni tedni ustvaril novo predstavo Sad Sam Matthäus, ki bi morala premiero dočakati že lani, a je do zamika prišlo zaradi epidemije. Predpremierno bo predstava tako uprizorjena 9. junija v Pulju, avstrijska publika pa si jo bo lahko ogledala 9. in 11. julija.