Evropski model športa ena od prednostnih nalog slovenskega predsedovanja EU

Bruselj, 18. maja - Ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec je v ponedeljek in danes v Bruslju evropskim kolegom uradno predstavila prednostne naloge slovenskega predsedovanja Svetu EU tudi na športnem področju. Slovenija zagovarja evropski model športa in koncept vseživljenjske telesne dejavnosti.