V Kopru znova na delu vandali

Koper, 18. maja - V Kopru so bili pred dnevi znova na delu vandali. Poleg stranskega zidu Pretorske palače in fakultete za humanistične študije so z grafiti poslikali tudi nekaj objektov v Kidričevi ulici, so danes sporočili s koprske občine. Tovrstna dejanja ostro obsojajo, zadevo pa so prijavili tudi policiji, so dodali na občini.