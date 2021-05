Za učinkovitejšo migrantsko politiko po mnenju udeležencev okrogle mize nujna vzpostavitev varnih vstopnih poti

Ljubljana, 18. maja - Na okrogli mizi Slovenske karitas in RTVS so spregovorili o izzivih, s katerimi se soočajo migranti na balkanski migrantski poti. Kot so opozorili, migranti v BiH živijo v nečloveških razmerah, brez dostopa do osnovnih življenjskih pogojev. Za učinkovitejšo migrantsko politiko je po mnenju Blaža Kovača iz AIS nujna vzpostavitev varnih poti.