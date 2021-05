Izolsko Sončno nabrežje bodo začasno namenili pešcem

Izola, 23. maja - V Izoli bodo od 28. maja do 13. junija od petka do nedelje na Sončnem nabrežju zaprli promet za vsa motorna vozila, razen enoslednih. Preureditev dela Sončnega nabrežja v območje za pešce je eden od ukrepov za vzpostavitev kakovostnega javnega prostora v središču mesta, so ob tem zapisali na občini.