Ljubljanska borza: Indeks pridobil pol odstotka

Ljubljana, 18. maja - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP je danes zrasel za 0,50 odstotka in se ustavil pri 1088,44 točke. Največjo rast med blue chipi prve kotacije so danes zabeležile delnice Telekoma Slovenije in Cinkarne Celje. Vlagatelji so ustvarili 773.284 evrov prometa, največ s Krkinimi delnicami.