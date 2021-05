Za paraolimpijce manj kot sto dni pred igrami še veliko dela

pripravil Tomaž Bregar

Ljubljana, 19. maja - V tem tednu so paraolimpijci v odštevanju do Tokia 2020 prišli do dvomestne številke. Do največjega športnega dogodka letos je tako manj kot sto dni, a skrbi je še veliko. Veliko pa je tudi vzpodbud in pričakovanj, poudarjajo na krovni zvezi za športnike invalide.