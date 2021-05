Ustavno sodišče: Upoštevanje predhodno prejetih varstvenih dodatkov pri priznanju te pravice v neskladju z ustavo

Ljubljana, 18. maja - Ustavno sodišče je razveljavilo sodbi vrhovnega sodišča ter višjega delovnega in socialnega sodišča v primeru, povezanem s priznanjem pravice do varstvenega dodatka. Razlaga omenjenih sodišč, po kateri se med prihodke prosilca vštevajo tudi predhodno prejeti dodatki, po mnenju ustavnih sodnikov ni v skladu z ustavno pravico do socialne varnosti.