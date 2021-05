Slovenski strelci in strelke optimistično v Osijek

Ljubljana, 18. maja - Slovenska strelska reprezentanca v teh dneh pili zadnje podrobnosti pred odhodom na evropsko prvenstvo z zračnim, malokalibrskim in velikokalibrskim orožjem ter puško šibrenico, ki bo med 20. majem in 6. junijem v Osijeku. V članski in mladinski konkurenci bo zavoljo bližine zaključnega turnirja nastopilo 33 slovenskih strelk in strelcev.