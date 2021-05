Černač na srečanju kohezijskih ministrov o pomenu kohezijske politike in mehanizma za okrevanje in odpornost

Ljubljana, 18. maja - Minister, pristojen za razvoj in EU kohezijsko politiko Zvone Černač se je udeležil neformalnega videokonferenčnega srečanja kohezijskih ministrov. Na srečanju so razpravljali o komplementarnosti in sinergijah med kohezijsko politiko in mehanizmom za okrevanje in odpornost, po oceni Černača dveh zelo pomembnih instrumentov za razvoj članic EU.