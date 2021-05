Avtobusi in vlaki lahko vozijo polno zasedeni

Ljubljana, 18. maja - Odprtje srednjih šol in fakultet je nekaj sprememb prineslo tudi v javni potniški promet. Kot so sporočili iz infrastrukturnega ministrstva, v času veljave modela B šolskega pouka pri vožnji z vlakom in avtobusom velja polna zasedenost vseh sedišč. Še naprej pa ostajajo v veljavi higienska priporočila in obvezna uporaba zaščitnih mask.