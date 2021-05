Za zmanjševanje prekarnosti po oceni razpravljalcev nujen dialog

Ljubljana, 18. maja - Prekarnost je del našega ekonomskega sistema, hkrati pa se pogled na delo močno razlikuje med generacijami, panogami in geografsko, so opozarjali govorci v drugem delu današnjega dogodka Prekarnost 360. Problematiko prekarnosti je mogoče reševati le interdisciplinarno in z dialogom, so bili enotni.