Sojenje nekdanjemu vodji bohinjskih hotelov znova steklo

Kranj, 18. maja - Na kranjskem okrožnem sodišču se je danes ponovno začelo sojenje Božidarju Šosterju za domnevne nepravilnosti pri vodenju bohinjskih hotelov. Obtožnica ga bremeni kaznivih dejanj poslovne goljufije in zlorabe položaja, s čimer naj bi si pridobil protipravno premoženjsko korist, zaposleni in dobavitelji pa so ostali brez plačil.