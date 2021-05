Sekcija za fitnes: Izpadli smo iz interventnega zakona za turizem

Ljubljana, 18. maja - Sekcija za fitnes, rekreacijo in regeneracijo pri Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) navaja, da je njihova panoga izpadla iz interventnega zakona za pomoč turizmu oz. devetega protikoronskega zakona. "Fitnes pojavne oblike so vsekakor del turizma," so zapisali in poudarili, da je bil izpad prihodkov pri njih 75- in večodstoten.