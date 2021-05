AFP: V EU razdeljenih 200 milijonov odmerkov cepiv proti covidu-19

Pariz, 18. maja - V državah članicah Evropske unije so do danes zjutraj razdelili že vsaj 200 milijonov odmerkov cepiv proti covidu-19, kažejo uradni podatki zdravstvenih organov posameznih držav, ki jih beleži in sešteva francoska tiskovna agencija AFP. Po vsem svetu so medtem razdelili 1,5 milijarde odmerkov teh cepiv.