Epidemija poskrbela za zmanjšanje škodljivega dušikovega dioksida v ljubljanskem zraku

Ljubljana, 18. maja - Nevladni organizaciji Focus in Inštitut za zdravje in okolje sta februarja v Ljubljani izvedli meritve koncentracij dušikovega dioksida v zraku. Raziskava, ki so jo predstavili danes, je pokazala, da je zmanjšanje prometa zaradi epidemije covida-19 ugodno vplivalo na kakovost zraka, še vedno pa je plin ponekod prisoten v previsokih koncentracijah.