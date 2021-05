Eurostar z 250 milijonov funtov vredno finančno injekcijo

Pariz/London, 18. maja - Podjetju Eurostar, ki upravlja z železniškim prometom v predoru pod Rokavskim prelivom med Veliko Britanijo in Francijo in je zaradi ukrepov za zajezitev pandemije covida-19 v kritičnem stanju, so delničarji, med katerimi je največji francoski državni železniški operater SNCF, priskrbeli 250 milijonov funtov vredno finančno injekcijo.