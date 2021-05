Eurostat potrdil 0,6-odstotno krčenje BDP v območju z evrom

Luxembourg, 18. maja - Evropski statistični urad Eurostat je danes ohranil predhodno oceno 0,6-odstotnega krčenja bruto domačega proizvoda (BDP) območja z evrom v prvem trimesečju na četrtletni ravni in 0,4-odstotnega padca v celotni EU. Tudi na letni ravni so gibanja enaka prehodni oceni, BDP se je v državah z evrom skrčil za 1,8 odstotka in v EU za 1,7 odstotka.