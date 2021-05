Pulj zadnji teden maja v znamenju Dnevov slovenskega filma

Pulj, 18. maja - V puljskem Kinu Valli bodo med 24. in 27. majem potekali peti Dnevi slovenskega filma, ki jih bo uvedel film Polsestra režiserja Damjana Kozoleta. Na ogled bodo še filma Jaz sem Frenk scenarista in režiserja Metoda Pevca in Ne pozabi dihati režiserja Martina Turka ter digitalno restavrirana različica filma Sreča na vrvici Janeta Kavčiča.