Na simpoziju o 30-letnici uveljavljanja svobode veroizpovedi poudarili pomen dialoga med državo in Cerkvijo

Ljubljana, 18. maja - Predsednik državnega sveta Alojz Kovšca je ob začetku simpozija 30 let uveljavljanja svobode veroizpovedi v RS opozoril na pomen spodbujanja in zaščite verske svobode s strani države. Apostolski nuncij Jean-Marie Speich pa je spomnil na vlogo papeža Janeza Pavla II. pri neodvisnosti Slovenije. Oba sta pozdravila dialog med državo in Cerkvijo.