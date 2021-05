V Osijek po novo kvoto za OI v Tokiu

pripravil Aleksander Đurić

Ljubljana, 21. maja - Pred slovensko strelsko reprezentanco je vrhunec letošnje sezone. Na evropskem prvenstvu z zračnim, malokalibrskim in velikokalibrskim orožjem ter puško šibrenico bo od 24. maja do 6. junija v Osijeku nastopilo 21 strelcev in strelk. V slavonski prestolnici želijo osvojiti vsaj še eno kvoto za poletne olimpijske igre v Tokiu.