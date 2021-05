Biografija Philipa Rotha zaradi obtožb spolne zlorabe pod novo založbo

New York, 19. maja - Biografija o ameriškemu pisatelju in Pulitzerjevemu nagrajencu Philipu Rothu (1933-2018), ki jo je prvotna založba umaknila zaradi obtožb spolne zlorabe, ki so letele na njenega avtorja Blakea Baileyja, je sedaj v rokah založbe Skyhorse Publishing. Nova založba je izdala tudi dela o Woodyju Allenu in Rogerju Stoneu, poroča britanski The Guardian.