Osnovnošolci v sklopu programa Varno na kolesu prekolesarili 144.664 kilometrov

Ljubljana, 18. maja - V tem mesecu se končuje zadnja etapa programa Varno na kolesu, ki že devet let širi sporočilo o varnosti v prometu ter aktivnem življenjskem slogu. Letos je sodelovalo 10.000 učencev iz 140 osnovnih šol, skupaj pa so šole prekolesarile 144.664 kilometrov, so sporočili iz programa Varno na kolesu.