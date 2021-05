Na območju PU Celje skoraj vsakodnevno obravnavajo opite voznike

Celje, 18. maja - Na območju Policije uprave (PU) Celje policisti skoraj vsakodnevno obravnavajo opite voznike. Policija zato opozarja, da alkohol ne sodi v promet in voznike poziva, da po pitju alkohola ne sedejo za volan. Celjski policisti so sicer v zadnjih 24 urah obravnavali tri opite voznice, so danes sporočili s PU Celje.