Ljubljana, 18. maja - Izjava za medije po srečanju ministra za zdravje Janeza Poklukarja s predstavniki Dijaške organizacije Slovenije in Študentske organizacije Slovenije na temo cepljenja in drugih tem bo danes ob 13.30 v parku pred ministrstvom na Štefanovi 5, so sporočili z zdravstvenega ministrstva. (STA/AVDIO)