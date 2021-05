Arso napovedal možnost poplavljanja rek na zahodu in Dolenjskem

Ljubljana, 18. maja - Zaradi večjih količin padavin je agencija za okolje (Arso) za danes in sredo napovedala možnost razlivanja in poplavljanja rek. Reke po Sloveniji sicer še vedno upadajo, popoldanske padavine pa bodo upadanje rek upočasnile. Visoka vodnatost in razlivanje posameznih rek bo danes možna predvsem na zahodu, v sredo pa tudi na Dolenjskem.