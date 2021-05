Slovenska muslimanska skupnost: Izobešanje zastave Izraela zloraba oblasti

Ljubljana, 18. maja - Slovenska muslimanska skupnost je na premierja Janeza Janšo naslovila odprto pismo, v katerem je izobešanje zastave Izraela na poslopju slovenske vlade označila kot "zlorabo oblasti" in podporo "genocidni politiki Izraela". "Vlada je izobesila zastavo okupacijske sile v imenu svoje ideologije in ne v našem imenu," so med drugim zapisali v pismu.