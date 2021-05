Galerija Jakopič s še zadnjim delom publikacije o slovenski fotoreportaži

Ljubljana, 18. maja - Galerija Jakopič bo danes prek spleta predstavila četrti, zadnji del publikacije Na drugi strani: Slovenska fotoreportaža, ki spremlja istoimensko razstavo. S postavitvijo in publikacijo želijo oblikovati novo platformo z drugačnim pogledom na slovensko zgodovino fotografije in njenih zvrsti, ki bo odpirala prostor raziskovanju in diskusijam.