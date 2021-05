Na Krvavcu danes možna smuka, Kanin naprave znova zaganja med vikendom

Krvavec/Bovec/Vogel, 18. maja - Na Krvavcu zime še ni konec, saj je v ponedeljek snežilo in smučišče je tudi danes odprto. Na Krvavcu tako beležijo nov rekord, saj se je najdaljša smučarska sezona pred tem zaključila 16. maja, in sicer leta 1969. Na Voglu so s smuko končali 9. maja, še vedno pa med vikendi obratuje Kanin.