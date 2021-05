Singapur, 18. maja - Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju zvišale. K temu prispevata šibkejši dolar in dobro razpoloženje na azijskih borzah. Razmere so razmeroma dobre na Kitajskem, v ZDA in Evropi, protiutež pa so zaostrene koronske razmere v Indiji.