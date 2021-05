Boston izenačil dvoboj z Washingtonom

Washington, 18. maja - Potem ko so hokejisti Washington Capitals v prvem krogu končnice severnoameriške lige NHL povedli proti Boston Bruins z 1:0 v zmagah, so tokrat kosmatinci dvoboj na štiri zmage poravnali. Junak večera je bil Brad Marchand, ki je zadel po 39 sekundah podaljšane igre za zmago Bostona s 4:3. Dobro so končnico odprli tudi Carolina Hurricanes.