ZDA povečale pomoč tujini v cepivih proti koronavirusu za 20 milijonov doz

Washington, 18. maja - Ameriški predsednik Joe Biden je v ponedeljek naznanil, da bodo ZDA tujim državam do konca junija namenile še 20 milijonov doz cepiva proti covidu-19, in sicer poleg 60 milijonov, kolikor jih je bilo odobreno že doslej. ZDA, kjer se pandemija koronavirusa z uspešnim cepljenjem umirja, so doslej poslale 4,5 milijona doz Kanadi in Mehiki.