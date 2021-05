Newyorške borze končale v rdečem

New York, 17. maja - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v rdečem. Trg so navzdol potegnili predvsem padci indeksov tehnoloških podjetij. Na rezultat pa je vplival tudi strah pred inflacijo in naraščajočimi obrestnimi merami vlagateljev iz tehnoloških sektorjev, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.